Ontdane chauffeur schept twee herten met truck, beide dood

APELDOORN - Staatsbosbeheer-medewerker Frank Volkers schrok enorm toen hij op dinsdagmiddag onderweg tussen Apeldoorn en Hoenderloo twee edelherten zag liggen langs de kant van de weg. Ze bleken aangereden door een truck.

Volkers doet op Facebook verslag, en vertelt dat hij het verkeer ging regelen om de snelheid eruit te halen. Eén van de twee aangetroffen herten leefde immers nog, en wilde de weg weer over gaan steken. Na een kwartier kwamen collega's van Volkers, van het Staatsbosbeheer, ter plekke om te helpen het verkeer te regelen. Een wildbeheerder heeft later het nog levende hert uit zijn lijden verlost. De twee dode herten zijn vervolgens op een pick-up gelegd.

'Erg van slag'

Een automobiliste vertelde vervolgens dat er driehonderd meter verder een vrachtwagen stond, op een zijweg. Dit was het voertuig dat in botsing was gekomen met de twee dieren. 'Hij was vanzelfsprekend erg van slag', schrijft Volkers.

De mist zorgde er voor dat de twee herten te laat gezien werden. 'De vrachtwagen moest later worden weggesleept.' Het had echter nog erger kunnen aflopen, zo beseft ook Volkers. 'Wat als de vrachtwagen een personenauto was geweest.'