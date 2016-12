Raad Zevenaar stemt over gezamenlijke vreemdelingenlocatie

ZEVENAAR - Er wordt in Zevenaar al meer dan een jaar over gesproken, maar nu hakt de gemeenteraad eindelijk een knoop door: Wil Zevenaar een gemeenschappelijke vreemdelingenlocatie of niet? Het zal spannend worden, want niet iedereen ziet een vluchtelingenopvang voor 750 mensen zitten.

De opvanglocatie in Zevenaar moet een soortgelijke opvanglocatie worden als in het Groningse Ter Apel. Met als verschil dat er in Zevenaar geen aanmeldcentrum komt. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) wil 750 asielzoekers opvangen op het voormalige BAT-terrein in Zevenaar. Ook de de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) zijn betrokken bij de opvanglocatie. De opvanglocatie is bedoeld voor meerdere jaren.

Noodzaak

Volgens wethouder Stef Bijl van de gemeente Zevenaar is er vanuit het COA nog steeds vraag naar zo'n soort opvang, ook al sluiten er nu overal asielzoekerscentra omdat er minder vluchtelingen ons land binnenkomen. 'Dit is een andere voorziening en daarom, ook nu de piek voorbij is, nog steeds nodig. '

Zorgen

Maar er zijn ook inwoners en ondernemers die niet zitten te wachten op een opvang met 750 vluchtelingen. Fons Wenting van de ondernemersvereniging in het centrum vindt dat de winkeliers al genoeg zorgen hebben. 'We hebben al veel leegstand hier en dan zitten we ook nog met die Fashion Outlet die hier moet komen, we kunnen dit er niet bij hebben. 'De ondernemers zijn bang voor overlast en onrust in het stadscentrum.'

Geen definitieve 'ja'

De gemeenteraad beslist vanavond of Zevenaar verder gaat met de komst van een opvang. Volgens de wethouder betekent een 'ja' niet meteen dat er ook een opvang komt. 'We gaan dan een concreet plan maken met allerlei voorwaarden en daar wordt in mei dan opnieuw een besluit over genomen. Maar voor de zomer hebben we dan echt duidelijkheid. '

