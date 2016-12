Woedende man smijt eigen meubilair door de ruiten

WESTENDORP - Een inwoner van Westendorp is dinsdagavond aangehouden, nadat hij in zijn woning aan de Doetinchemseweg door het lint ging.

Rond 22.00 uur kwam de politie ter plaatse. Volgens buurtbewoners lag het meubilair van de woning op de stoep. De ruiten van de woning zijn daarbij gesneuveld. De politie heeft de bewoner van het huis aangehouden.



Wooncorporatie Wonion was woensdagmiddag aanwezig in de woning om de schade aan het huis in kaart te brengen. De kosten van de schade worden verhaald op de bewoner van het huis.