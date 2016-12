Veel politie op de been langs de grens door aanslag in Berlijn

EMMERICH AM RHEIN - Er is veel politie op de been in het Duitse Emmerik bij 's-Heerenberg en Kleef, net over de grens bij Nijmegen. Er lopen agenten met kogelwerende vesten rond. Dat ziet onze verslaggever en andere ooggetuigen. Er is een klopjacht geopend op een Tunesiër die in 2016 in een asielzoekerscentrum in Emmerik zou hebben gewoond. Deze man wordt verdacht van de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn.

De zoektocht naar de dader van de aanslag voert naar Kleef, een plaats naast Emmerik. De Duitse politie is volgens de WDR een Tunesiër op het spoor.

Documenten van deze man zijn gevonden in de cabine van de truck die maandagavond door de mensenmenigte op een kerstmarkt reed, met twaalf doden tot gevolg.

Het azc in Emmerik. Foto: Omroep Gelderland

De gezochte man vroeg dit jaar asiel aan in Duitsland en zou een tijdje in een asielzoekerscentrum in Emmerik (zie foto hierboven) hebben gezeten. De Duitse politie is massaal aanwezig in de regio, maar is nog niet begonnen met het azc in Emmerich te doorzoeken. Volgens Duitse media beschikt de politie nog niet over de juiste papieren voor een doorzoeking van het pand.

100.000 euro voor de gouden tip

Het Openbaar Ministerie in Duitsland heeft een beloning van 100.000 euro uitgeloofd voor tips die leiden tot de aanhouding van de terrorist die de aanslag pleegde op de kerstmarkt in Berlijn. Mensen die de gezochte Anis A. uit Tunesië zien, wordt aangeraden om meteen de politie te bellen en niet op eigen houtje te handelen. 'Breng u zelf niet in gevaar, want de persoon kan gewelddadig zijn en bewapend.'

Een colonne met politiebusjes

Luisteraar Tonnie Gerritsen uit 's Heerenberg zag tijdens het boodschappen doen in Emmerich veel politiewagens rijden. Onderweg naar huis komt hij een colonne met Duitse politiebusjes tegen. De busjes hebben de zwaailichten aan en rijden stevig door, vertelt Gerritsen op Radio Gelderland.

Tonnie uit 's Heerenberg zag veel politie in de Duitse grensregio.



De verdachte van de aanslag in Berlijn, is niet in Nederland. Dat meldt RTL Nieuws op basis van verschillende Duitse media. Wel zou de man zich in de buurt van Kleef ophouden. Kleef ligt vlakbij Nijmegen.

Controle aan de grens

Fred uit Doetinchem ging over de grens tanken in Anholt. Bij de grens kwam hij politieauto's en politie zwaarbewapend met pistool en mitrailleur tegen. Alle auto's die Duitsland inkwamen werden volgens de Doetinchemmer gecontroleerd. Aan de Nederlandse kant was er geen actie van politie of marechaussee.

Fred uit Doetinchem vertelt

Zie ook: