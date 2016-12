Somalische Antosh (11) mag spannende dagen tóch thuis afwachten

EDE - De 11-jarige Antosh Abuu, speler bij VV Bennekom, en zijn moeder mogen thuis de uitkomst van hun asielprocedure afwachten. De twee wonen al geruime tijd op een kamertje in Amersfoort, maar begin december dreigden ze het land uitgezet te worden. Daarop is er een asielprocedure aangevraagd.

Omdat de twee al zo lang in Amersfoort wonen, mogen ze bij hoge uitzondering daar ook de uitkomst afwachten. Wel moeten de twee op 27 december voor een aantal dagen naar Ter Apel voor de start van de procedure.

'We zijn er nog niet'

Vertrouwenspersoon en begeleider Niels van Schooneveld: 'Het is nog steeds een schrijnend verhaal dat ze na 4,5 jaar in Nederland dit mee moeten maken. Het is fijn dat dit gehaald is, maar het is nog niet zeker of ze in Nederland mogen blijven. We zijn er dus nog niet.'

Op zaterdag 3 december vroegen teamgenoten van Antosh aandacht voor de mogelijke uitzetting tijdens een voetbalwedstrijd.

