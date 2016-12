Het zit erop voor proefapen Tyr (11) en Kaman (7): 'Op naar apenwaardig bestaan'

NIJMEGEN - De Radboud Universiteit uit Nijmegen stopt met ingang van 1 januari 2017 met dierproeven op primaten. In dit kader werden vandaag de laatste twee proefapen overgebracht naar Stichting AAP.

De mannelijke rhesusapen Tyr (11) en Kaman (7) maakten woensdag kennis met hun nieuwe verblijfplaats bij de stichting in Almere. Eerder dit jaar was er veel te doen rondom Tyr en Kaman. Zo werd er een petitieactie gestart, die maar liefst 27.000 handtekeningen voor Animal Rights opleverde. Er werd bij vermeld dat de twee weer een 'aapwaardig bestaan moeten krijgen'.

Radboud blijft betalen

Het Radboud heeft verder toegegeven aan de eis van Stichting AAP, om de verzorgingskosten voor Tyr en Kaman op zich te blijven nemen. David van Gennep, directeur Stichting AAP, is blij dat de universiteit uit Nijmegen op die manier een 'belangrijke stap voorwaarts zet' in de discussie over het inzetten van apen in biomedisch onderzoek.

De twee dieren ondergingen de afgelopen jaren gedragsproeven. Ze kregen slechts een beperkte toegang tot drinkwater, claimt Stichting AAP. 'Ook heeft één van de apen het maximale niveau van ongerief bereikt, wat betekent dat het geen proeven meer mag ondergaan.'

De afgelopen tien jaar heeft de stichting al zo’n 180 proefapen opgevangen.

