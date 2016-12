Extra veiligheidsmaatregelen op kerstmarkten net over de grens

ARNHEM - De kerstmarkten, net over de grens in Duitsland, worden na de aanslag op een Berlijnse kerstmarkt extra beveiligd. Onder Gelderlanders zijn deze markten erg populair.

In Düsseldorf is op de kerstmarkten de aanwezigheid van de politie verhoogd. Dit is ook het geval in onder meer Münster, Oberhausen en Keulen. In Krefeld en Duisburg zijn ook mobiele blokkades neergezet om te voorkomen dat een vrachtwagen een kerstmarkt kan op rijden.

In Berlijn reed een vrachtwagen een kerstmarkt op. Daarbij vielen twaalf doden en tientallen gewonden.

