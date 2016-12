Volkert van der G. komt in januari weer voor de rechter

Foto: ANP

AMSTERDAM - De rechter buigt zich 17 januari volgend jaar over de vraag of Apeldoorner Volkert van der G., de moordenaar van politicus Pim Fortuyn, weer terug de cel in moet. Dat laat de rechtbank woensdag weten.

Het Openbaar Ministerie had eerder deze maand bij de rechtbank in Amsterdam een zogeheten 'vordering tot herroeping van de voorwaardelijke invrijheidstelling' ingediend. Van der G. heeft volgens het OM een van de voorwaarden van zijn voorwaardelijke vrijlating overtreden. Daarom zou hij voor een jaar terug de cel in moeten. Volgens zijn advocaat gaat het om zijn houding tijdens de gesprekken die Van der G. elke drie weken moet voeren met de reclassering. Zie ook: Houding tegenover reclassering reden mogelijke nieuwe celstraf Van der G.

'Volkert van der G. moet weer de cel in'