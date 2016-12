'Ik heb mijn man in brand zien staan': het emotionele verhaal van de familie Bosvelt

HUISSEN - Toen Gebakkraam Bosvelt in Huissen nog geen twee weken geleden in brand vloog, volgde voor de familie Bosvelt een emotionele periode. Desondanks gaan zij toch vóór het nieuwe jaar weer op de markt in Huissen staan.

Tijdens de kerstmarkt in Huissen is de oliebollenkraam van de familie Bosvelt in brand gevlogen. Twee mannen, onder wie Bennie Bosvelt, hebben brandwonden opgelopen door de brand.

Melissa Bosvelt, de vrouw van Bennie, omschrijft de chaos van die avond: 'Ik heb die avond mijn man in brand zien staan. Het is gewoon onbeschrijflijk, ook om de kraam waar je zo'n groot deel van je leven in hebt gestaan in vlammen op zien gaan.'

Na een hartverscheurende periode ziet het er inmiddels een stuk positiever uit voor de familie. 'Sinds afgelopen vrijdag hebben we zo veel steun vanuit de gemeenschap gekregen en dat geeft gewoon erg veel kracht. We worden van alle kanten benaderd door mensen en organisaties die ons hulp willen bieden.'

Revalidatie

Bennie Bosvelt is momenteel nog aan het bijkomen van de brand, maar het gaat goed met hem. Gelukkig heeft hij tijdens de brand zijn gezicht kunnen bedekken. Op zijn handen heeft hij wel brandwonden, maar op zijn gezicht is naast een schrammetje vrijwel niets te zien.

'Je gaat anders in het leven staan. Je waardeert alles wat je hebt op een hele andere manier,' vertelt Melissa. De familie Bosvelt heeft een kindje van vier en nog een baby van vijf maanden. Daar gaan zij de aankomende periode veel tijd mee doorbrengen. Zij zijn erg blij om deze kerst als compleet gezin te kunnen vieren.

Toch weer op de markt

Ondanks de vervelende periode die de familie Bosvelt achter de rug heeft, gaan zij toch de mensen van Huissen voorzien van oliebollen en ander lekkernij. 'De kraam was als een soort kindje voor ons. Toen wij begonnen in de kraam, waren wij zelf kinderen van 18 en 19 jaar oud. Mensen hebben ons zien opgroeien', legt Melissa uit.

De familie Bosvelt kan natuurlijk niet in hun oude kraam gaan staan. Door middel van donaties hebben zij echter een andere kraam kunnen regelen waar ze na de kerst mee op de markt kunnen gaan staan. Vanaf 29 tot en met 31 december zijn zij weer te vinden op de markt in Huissen.

Dit zal zeker een kerst zijn die de familie Bosvelt nooit zal vergeten.

