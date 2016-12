WDR: 'Spoor verdachte aanslag Berlijn voert naar Kleef'

KLEVE - In de zoektocht naar de dader van de aanslag in Berlijn voert een spoor naar Kleef, net over de grens bij Nijmegen. Dat meldt de Duitse omroep WDR.

De Duitse politie is volgens de WDR een Tunesiër op het spoor. Documenten van deze man zijn gevonden in de cabine van de truck die maandagavond door de mensenmenigte reed, met twaalf doden tot gevolg.

Eén van de documenten is afgegeven in de regio Kleef. De man kwam in 2012 naar Italië en kwam in 2015 naar Duitsland waar hij een jaar later asiel kreeg. Hij woonde volgens bronnen bij de WDR onder meer in een asielzoekerscentrum in Emmerik.

Volgens de Duitse omroep was hij al enige tijd bekend bij veiligheidsdiensten. Er zijn geen aanwijzingen dat de man sinds de aanslagen in Kleef of omgeving gezien is.

Volgens de WDR worden er 'onmiddellijke maatregelen' in Noordrijn-Westfalen genomen. Het is niet bekend welke dat zijn. De minister van Binnenlandse Zaken van de deelstaat heeft zijn vakantie onderbroken. Om 15.30 uur wordt er een persconferentie gegeven.

Het is niet bekend of er maatregelen aan de grens met Gelderland worden genomen. De Koninklijke Marechaussee zegt daar geen informatie over te hebben.

Hemelsbreed ligt Kleef niet ver van Nijmegen. Bron: Google Maps