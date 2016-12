Wildpoelier is een uitstervend vak, maar in de Achterhoek weten ze nog hoe het moet

HARREVELD - Ze weten hem allemaal te vinden, de jagers die een stuk wild panklaar gemaakt willen hebben. En restaurants en particulieren die wild willen eten zo rond de kerstdagen. Poelier Wolters in Harreveld heeft het ongekend druk deze dagen. Alle koelingen liggen vol met wildbraad van ree, zwijn, haas, fazant, patrijzen. Zelfs krokodil is er te krijgen.

Bennie Wolters heeft dit jaar een stap terug gedaan in het bedrijf. Zijn drie zonen hebben de zaak overgenomen, maar deze dagen is hij er te vinden. 'Het is druk en dus draai ik gewoon mee.' Bennie loopt naar de ruimte waar hazen worden gevild en panklaar worden gemaakt. Daar staat Berrie. 'Al sinds mijn lagere school slacht ik wild.' Berrie kijkt op de klok. Het is half negen in de ochtend. 'Zes uur begonnen, dat betekent 61 hazen in 2,5 uur', zegt hij tevreden.

'Ik laat het zien. Het is wat het is..'

Bennie Wolters merkt de aantrekkende vraag naar wild vlees. Hij is ook niet bang om te laten zien hoe het er aan toe gaat in zijn bedrijf. 'Je merkt dat de publieke opinie begint te kantelen. Was wild en jacht eerder bijna crimineel in de ogen van velen, nu dringt het door bij het grote publiek dat dit vlees zo eerlijk is als het maar kan. Er komt geen troep bij kijken zoals antibiotica. De dieren hebben een mooi leven gehad. En ja, er komt bloed bij kijken, maar ik laat het maar zien. Het is wat het is. De grote slachthuizen waar gefokt vlees wordt verwerkt, dat gebeurt allemaal achter gesloten deuren. Eindproduct netjes op een schaaltje in de supermarkt. Maar wat daarvoor gebeurt ,dat krijgt het publiek niet te zien.'

Niet iedereen heeft de kennis nog

Dat Poelier Wolters nog een van de weinige, zo niet de enige, poelier is die vrij wild verwerkt, komt omdat het een uitstervend ambacht is. 'Het is arbeidsintensief en je moet weten wat je doet. Niet iedereen heeft die kennis nog. Jagers weten dat wij hun wild goed behandelen. Het is niet voor niets dat we 300 jagers als klant hebben,' zegt Bennie Wolters. We lopen door het bedrijf. Het is overal bedrijvigheid. 'Hier worden de rollades gemaakt. Deze bestelling is voor de restaurants in de omgeving, dat gaat naar Amsterdam,' Hij trekt nog een deur open: 'Hier kunnen jagers zelf hun wild ophangen om het te laten besterven. Kunnen ze zelf bij. Anders moet ik aan de lopende band de deur open doen,' zegt Bennie Wolters.

Dan verzucht hij: 'Ik word wel eens moe van de eeuwige discussie of het wel kan en of het zielig is. De jacht en wild eten. Het is emotie hè? Dan is de rede soms ver te zoeken. Maar ik sta hier voor 100 procent achter. En anderen ook. Ze komen niet voor niets uit heel Nederland naar Harreveld.'