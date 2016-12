'Ze gingen gewoon door'; Vuurwerkgooiers bezorgden merrie Djorra drie kreupele benen

SCHERPENZEEL - 'Onfatsoenlijke, respectloos en dom.' Wendy van der Steen heeft geen goed woord over voor de jongens die zaterdagmiddag in Scherpenzeel vuurwerk afstaken voor het paard van haar vriendin. Het dier sloeg daardoor op hol en liep daarbij drie kreupele benen op.

Van der Steen vertelde woensdagochtend op Radio Gelderland wat er precies gebeurde. Haar vriendin Carolien Huibers van wie het paard is, was daar niet toe in staat. 'Het is een behoorlijk traumatische ervaring geweest voor haar.'

Luister het radio-interview met Wendy van der Steen terug:

Paard was aan het revalideren

Huibers liep die bewuste middag met haar Friese merrie Djorra door het dorp. 'Het paard was aan het revalideren van een peesontsteking. Na drie maanden in een kliniek te hebben gestaan, mocht het thuis verder revalideren', legt haar vriendin uit. 'Het schema is opgebouwd van 5 keer 5 minuutjes lopen op een harde ondergrond, naar twee keer 25 minuten. Dat was Carolien zaterdag rond half 6 met Djorra aan het doen.'

Op de kruising van de Burgemeester Roell-Laan en de Holevoetlaan kwamen ze de twee jongens tegen. 'Die kwamen al vuurwerk afstekend op hun af fietsen', zegt Van der Steen. 'Djorra is verkeersmak en niet bang voor vuurwerk in de verte, maar als het zo dichtbij komt, gaat het fout.'

Jongens gingen gewoon door

Huibers vroeg de jongens of ze wilden stoppen, maar dat haalde niets uit. 'Ze heeft het geroepen, ze heeft het geschreeuwd, maar ze zijn gewoon doorgegaan', benadrukt haar vriendin. Het vuurwerk explodeerde heel dichtbij. 'Op meters afstand. Ze kwamen ook op hun af. Als ze gelijk waren gestopt, was er niks aan de hand geweest', zegt de boze Van der Steen.

Door de knallen ging de merrie er in volle vaart vandoor. 'Ze heeft zich losgetrokken en is op hol geslagen. Gelukkig heeft Caroline haar wel uit die vluchtmodus gekregen, want ze ging daarna in draf verder', weet Van der Steen. Maar na zo'n lange periode van rust is zo'n krachtexplosie funest. 'We waren allemaal bang dat die pees erbij zou hangen.'

Drie kreupele benen

Uiteindelijk is het paard teruggelopen naar de stal. Later bleek ze drie kreupele benen te hebben en ook kwam er bloed uit haar neus van de krachtinspanning.

De jongens zijn meteen weggefietst. 'Een van hen riep nog: oh shit. Maar ze bleven niet staan. De twee reden weg in de richting van de Stationsweg', blikt Van der Steen terug. 'Mensen hebben nog naar de jongens gezocht, maar ze niet meer aangetroffen.'

De politie heeft de zaak inmiddels in onderzoek. De jongens zijn waarschijnlijk rond de 11 jaar oud. 'Ik hoop dat ze tot bezinning komen, want respect voor dieren, is respect voor mensen. Dat lijkt me een mooie kerstgedachte', besluit Van der Steen.

Zie ook:

Paard gewond door vuurwerk