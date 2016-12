Twee scholen en een voetbalclub na de zomer samen in één gebouw

GAANDEREN - Kinderen die op de St. Martinus- en de St. Augustinusschool in Gaanderen zitten, gaan na de zomer naar hetzelfde gebouw. De bouw van de multifunctionele accommodatie (MFA) is begonnen en de contouren van het gebouw worden inmiddels zichtbaar.

Het nieuwe gebouw komt op het oude hoofdveld van VVG’25. De voetbalclub krijgt in het gebouw ook hun clubgebouw. Als compensatie voor het inleveren van het hoofdveld, is het tweede veld inmiddels omgeturnd tot hoofdveld met kunstgras.



De MFA staat vlakbij Sporthal De Pol, met daarin diverse voorzieningen. Die blijven ook in dat gebouw. In eerste instantie komen alleen de basisscholen St. Martinus en St. Augustinus in het nieuwe pand, later sluit ook Wis en Wierig aan.