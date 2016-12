Trucker Wijchens transportbedrijf belaagd om Berlijn

WIJCHEN - De angst na de aanslag met een vrachtwagen op de Berlijnse kerstmarkt kan diep gaan, zo blijkt. En een vrachtwagenchauffeur van het Wijchense Roelofs Internationaal Transport heeft dat aan den lijve ondervonden. In Italië werd de chauffeur belaagd door verontruste dorpsbewoners, die dachten dat de chauffeur met zijn vrachtwagen een aanslag wilde plegen op de plaatselijke kleuterschool.

De chauffeur parkeerde zijn truck bij een antiquariaat in het dorpje Torre del Greco, een voorstadje van Napels. 'De chauffeur was daar om wat spullen te laden en lossen,' zegt Hans Roelofs, directeur van het Wijchense transportbedrijf. 'Dat doen we wel vaker daar, nooit problemen gehad.'

Maar ineens wordt de chauffeur belaagd door een grote menigte mensen. Het antiquariaat ligt in een smal straatje. Er tegenover ligt een kleuterschool. 'De ouders van de kleuters dachten kennelijk dat mijn chauffeur met zijn vrachtwagen een aanslag op de kleuterschool wilde plegen. Ze hebben zelfs het Italiaanse 112 gebeld.' Toen de politie arriveerde werd duidelijk dat de menigte met de aanslag in Berlijn in het achterhoofd de situatie niet vertrouwde.

'Gelukkig spreekt de chauffeur een klein beetje Italiaans,' zegt Roelofs. Het incident liep dus met een sisser af.. "Maar de chauffeur was wel erg ontdaan van het gebeuren.'