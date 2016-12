'Ik ben er klaar mee': clubman Thijs Hendriks vertrekt bij Achilles'29

GROESBEEK - Thijs Hendriks houdt het voor gezien bij Achilles'29. De aanvaller, bezig aan zijn 12e seizoen in Groesbeek, is het plezier kwijgeraakt. 'Ik erger me aan onze prestaties.'

Hendriks zegt dat hij al lang met het plan rondliep om aan het eind van dit seizoen te stoppen. 'Ik heb afgelopen zomer al bij onze technisch directeur Frans Derks gezegd dat het wel eens mijn laatste jaar zou kunnen zijn. Het voetbal is er niet leuker op geworden, nu de prestaties slecht zijn. Je moet realistisch zijn. Bij Achilles zit er niet meer in op dit moment.'

Super frustrerend

De club uit Groesbeek staat met vijf punten stijf onderaan in de Jupiler League. Degradatie naar de tweede divisie dreigt en dat zou wel eens grote gevolgen kunnen hebben voor het voortbestaan van de club. 'Ook dan zou het voor mij niet meer hoeven', stelt de 31-jarige Hendriks. 'Je steekt er ontzettend veel tijd in, maar we komen gewoon kwaliteit tekort. Dat is super frustrerend. De club wil professionaliseren, terwijl je zelf ouder wordt en liever iets minder wil gaan doen.'

Van hobby naar werk

Het is nu het vierde seizoen dat Achilles meedoet met de grote jongens in het profvoetbal. 'De eerste twee jaar heb ik echt genoten. Mooie dingen meegemaakt. Het is allemaal nieuw, maar dat is er nu wel vanaf. De belasting wordt steeds groter. Vroeger was het hobby, nu is het meer werk geworden. Het plezier is er inderdaad niet meer', erkent de aanvaller.

Verbonden met Achilles

Stoppen met voetballen wil Hendriks zeker niet. 'We gaan eens kijken wat er op mijn pad gaan komen. Ik ben fit, heb ieder jaar minimaal 25 wedstrijden gespeeld bij Achilles. Ik wil het liefst twee keer gaan trainen, misschien in de hoofdklasse derde divisie. Bij Achilles zal ik blijven komen. Ik voel me verbonden met deze club. En als we na de winterstop weer fris zijn in het hoofd, wie weet of we dan nog ploegen kunnen inhalen.'