Ruzie over houten bruggetje over water in Gorsselse Hei

EEFDE - Rijp kleurt de Gorsselse Heide vanochtend wit. Het is koud en guur. Het water op het Gorsselse Meertje in het gebied is licht bevroren. 'Kijk de eerste palen zijn gezet, maar we zijn daarna direct gestopt', zegt rentmeester Jacques Duivenvoorden.

In het meertje staat een rij met ijzeren palen. Ze gaan dwars door het water en lijken een pad te vormen.

Een pad, dat is uiteindelijk ook de bedoeling. Duivenvoorden legt uit: 'We willen een houten bruggetje, een knuppelpad over het water maken.' Maar de bouw ligt stil; er kwamen bezwaren. Bovendien was de vergunning nog niet rond.

Teruggeven met pad

Het gebied waarin de brug moet komen, is de afgelopen jaren hersteld. Van schietterrein van Defensie is het teruggeven aan de natuur. 'We hebben in de herstelplannen een padenstructuur ontwikkeld en daar is dit bruggetje onderdeel van', vertelt Duivenvoorden.

Het pad zoals het eruit moet komen te zien. Foto: Jacques Duivenvoorden

Zicht weg

De brug als onderdeel van de herstelplannen, dat noemt Ben Rutenfrans nonsens. Rutenfrans is van de Vrienden van de Gorsselse Heide. Samen met Wim de Greeff en Herman Roelofs vormt hij het bestuur.

De stichting bestaat uit omwonenden, natuurliefhebbers, mensen die helpen. 'Het is de afgelopen jaren zo mooi opgeknapt en dan nu dit', zegt Rutenfrans.

Bezwaar tegen bouw

'Het is lelijk, het haalt het zicht weg', gaat het bestuurslid verder. De vrienden hebben een zienswijze ingediend bij de gemeente Lochem, want daar ligt de aanvraag voor de bouwvergunning.

Tot woensdag konden bezwaren worden ingediend.

Foto: Omroep Gelderland

Toerisme

Volgens de Vrienden is het gebied de afgelopen jaren prachtig hersteld. 'Dat is echt heel mooi', zegt Herman Roelofs. 'Maar we vinden wel dat er te veel naar toerisme gekeken is, en dat staat niet in de plannen'.

Er werd onder andere een mountainbikeroute aangelegd. Roelofs: 'Die route ligt aan de buitenrand van het gebied, dat hebben we bewust gedaan zodat ze niet het gebied in gaan.'

Bruggetje of prikkeldraad

Volgens Duivenvoorden is er goed nagedacht over de bouw van het bruggetje. 'Prikkeldraad is de andere oplossing.'

Volgens hem kun je de mensen die naar het gebied komen zo een juiste wandelroute aanbieden. 'Hierdoor zal kwetsbare natuur in tact blijven. Als we dit niet doen, dwalen mensen overal heen - met grote gevolgen.'

De rentmeester krijgt mopperende reacties als hij naar de ijzeren palen staat te kijken. 'Wat een gedoe', wordt gezegd door iemand die zijn honden uitlaat.

'We gaan naar de rechter'

De Vrienden en Duivenvoorden ontmoeten elkaar vandaag niet. 'We hebben heel vaak met elkaar om de tafel gezeten en ik had de hoop dat dit plan zou worden teruggedraaid, maar dus niet', zegt Rutenfrans. 'Nu hoop ik dat er bij de gemeente Lochem goed wordt nagedacht. Ik hoop dat ze met ons meegaan en dat de palen uit de grond gehaald moeten worden.'

En als de gemeente de bouwvergunning toch verleent? 'Dan gaan we naar de rechter!', zegt hij resoluut.

Tijdsdruk

Duivenvoorden zit met een heel ander probleem. 'Het project moet op 31 december klaar zijn, want dan krijgen we er geld voor uit subsidiepotten.'

Als het wordt uitgesteld naar volgend jaar, dan moet opnieuw worden gekeken naar de financiering.

Zie ook: