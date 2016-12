SML gaat weer op kunstgras spelen, clubs uit Zevenaar twijfelen nog

ARNHEM - Voetbalclub SML uit Arnhem gaat weer spelen op kunstgrasvelden met rubbergranulaat. OBW en DCS uit Zevenaar twijfelen nog.

Het RIVM kwam deze week met een rapport dat de bewuste kunstgrasvelden toch veilig genoeg zijn om op te spelen. Daar waren twijfels over, waardoor diverse clubs besloten voorlopig geen of minder gebruik te maken van de velden.

'Afgesloten hoofdstuk'

SML boog zich dinsdagavond in een bestuursvergadering over de kwestie. 'We hebben altijd gewacht op het standpunt van het RIVM. Dat is een heldere uitkomst. We gaan door met deze korrels en beschouwen het als een afgesloten hoofdstuk', vertelt bestuurslid Simon van den Bergh.

Van den Bergh hoopt wel dat de gemeente bij het onderhoud de volgende keer kiest voor een andere vulling dan rubbergranulaat.

'Geen weg terug'

De gemeente Zevenaar stelt dat het RIVM-rapport helder is en dat de velden veilig zijn. OBW en DCS twijfelen nog. 'In de media rommelt het wat, er zijn tegengeluiden', stelt OBW-voorzitter Nico Ruikes. Hij wil niet overhaast beslissen. 'Als we een besluit nemen, is er geen weg terug.' Hij verwacht dat de clubs nog voor kerst met een gezamenlijk besluit komen. 'We moeten samen optrekken.'

