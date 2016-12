Auto's over de kop op A50 en A2; beide snelwegen weer vrij

ARNHEM - Op zowel de A50 als de A2 is woensdagochtend een auto over de kop geslagen. Beide ongevallen zorgden voor lange files.

Het ongeval op de A50 gebeurde in de richting van Arnhem. Ter hoogte van knooppunt Grijsoord belandde een auto op de kop in de berm. Vanwege het ongeluk was de rechterrijstrook afgesloten. Dat veroorzaakte zo'n 5 kilometer file.

7 kilometer file op A2

Op de A2 ging het mis bij knooppunt Deil, in de richting van Utrecht. Ook daar sloeg een auto over de kop. De rechterrijstrook was afgesloten, wat leidde tot een lange file. Op het hoogtepunt stond er zo'n 7 kilometer.

Gladheid waarschijnlijk niet de oorzaak

Volgens de VerkeersInformatieDienst (VID) zijn de ongevallen waarschijnlijk niet te wijten aan gladheid. 'De temperatuur van het wegdek is boven nul', weet een woordvoerster. Of bij de ongevallen gewonden zijn gevallen, is niet bekend.

