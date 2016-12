Man eindigt met auto in tuin van voormalig zwembad, rijbewijs ingenomen

Foto: Google Street View

AALTEN - Een beginnend bestuurder is dinsdagavond zijn rijbewijs verloren na een eenzijdig ongeval. Hij reed op de Bredevoortsestraatweg in Aalten toen hij de macht over het stuur verloor.

Hij kwam tot stilstand in de tuin van het voormalige zwembad. Zijn auto is total loss, de bestuurder raakte slechts lichtgewond.



Agenten hebben zijn rijbewijs ingevorderd. Dat zal opgestuurd worden naar de officier van justitie in Zutphen. Die beslist of en wanneer de man zijn rijbewijs terug krijgt.

Door: Mediapartner REGIO8 Correctie melden