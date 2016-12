Strenger optreden tegen gevaarlijke brugspringers in Nijmegen

NIJMEGEN - Het mag niet en wie het wel doet riskeert een boete van 140 euro. Toch werd er afgelopen zomer massaal van de bruggen bij de net geopende Spiegelwaal gesprongen. Dat gaat de gemeente nu aanpakken.

Af en toe waren er zelfs waaghalzen die van spoorbrug de Snelbinder sprongen. Vaker gebeurde dat van de Lentloper en de Zaligebrug. Zwemmen in de Spiegelwaal is op eigen risico en niet verboden.

Botbreuken of een klaplong

Maar het is volgens de regels van Rijkswaterstaat bijvoorbeeld verboden in de buurt van bijvoorbeeld bruggen, stuwen of sluizen te komen. Dat kan levensgevaarlijk zijn. Net zoals het zwemmen bij een brug verboden is, is ook het springen van bruggen verboden.

'Springen van bruggen is wellicht spannend, maar brengt serieuze risico’s met zich mee. Een brug is vaak hoger dan deze lijkt en door de klap op het water kan een springer botbreuken of een klaplong oplopen', schrijft Rijkswaterstaat in een waarschuwing.

Op een schip eindigen als je springt

'Door het troebele water is niet te zien wat er onder water ligt. Fietsen en winkelwagentjes op de bodem kunnen nare verwondingen veroorzaken. En als een springer een onder de brug doorvarend schip over het hoofd ziet, zijn de gevolgen helemaal niet te overzien.'

Afgelopen zomer is ook al voor die risico's gewaarschuwd, maar dat leek veelal tegen dovemansoren gericht. De politie heeft regelmatig gewaarschuwd en In een enkel kon een springer wel met een boete van 140 euro op zak naar huis.

Strenger controleren

Het plan is nu om op strategische plaatsen waar mensen het gebied binnenkomen borden te plaatsen waarop staat dat het verboden is om van de bruggen af te springen. En het is de bedoeling om ook strenger te gaan controleren of mensen gehoor geven aan wat er op die borden staat.

Het is duidelijk nog even wennen voor iedereen, dat gloednieuwe recreatiegebied aan de rand van het centrum van de Waalstad. Zo moeten er bijvoorbeeld ook extra fietsenstallingen komen om te voorkomen dat de fietsstrook van spoorbrug de Snelbinder op warme dagen helemaal wordt geblokkeerd door geparkeerde rijwielen.

