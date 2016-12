Tonen van foto's van relschoppers levert twee tips op

Foto: archief Omroep Gelderland

DOETINCHEM - De politie heeft twee tips binnen over de relschoppers rond twee voetbalwedstrijden van De Graafschap in Doetinchem. In het tv-programma Opsporing Verzocht waren dinsdagavond foto's te zien van in totaal zestien relschoppers.

'De reacties zijn tot nu toe beperkt gebleven tot twee, waarvan één toch vrij serieus. Iemand die aangeeft nog meer foto's heeft. Uiteraard willen we met deze tipgever graag in gesprek om te horen wat hij nog meer kan vertellen', zegt politiewoordvoerder Paul Koetsier. Foto's van relschoppers bij twee wedstrijden In het geval van de wedstrijd tussen de Superboeren en Ajax gaat het om 13 mensen. Na afloop van het duel op 8 mei werden politiemensen en ME'ers onder meer belaagd met stoeptegels. Een ruiter viel van zijn paard. Op 22 mei liep het uit de hand rond de promotie/degradatiewedstrijd tussen De Graafschap en Go Ahead Eagles. De politie is op zoek naar drie mannen die zich zouden hebben misdragen. Kijk hier het item terug in Opsporing Verzocht