Auto in Rietmolen door gladheid in de sloot

Foto: politie Berkelland

RIETMOLEN - In het dorp Rietmolen in de gemeente Berkelland is woensdagochtend een auto van de weg geraakt en in een sloot beland. Volgens de politie was het eenzijdige ongeval te wijten aan de gladheid.

Het ongeluk gebeurde rond 7.00 uur op de Munsterdijk. De bestuurder probeerde nog te remmen, maar gleed uiteindelijk met zijn wagen de sloot in. De auto lag daarna op zijn kant in het water. Of er gewonden zijn gevallen, is niet bekend. Ook in Steenderen ging het mis Overigens ging het woensdagochtend niet alleen mis in Rietmolen. Ook in Steenderen (gemeente Bronckhorst) gebeurde een ongeluk door de gladheid. Hoewel een auto aan de voorzijde zwaar beschadigd raakte, vielen er geen gewonden.