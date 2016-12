Witte kerst? Het wordt 13 graden!

ARNHEM - Wie nog stiekem hoopt op een witte kerst, kan die gedachte definitief laten varen. Volgens weerman Jordi Bloem van MeteoGroup schieten de temperaturen in het weekend flink omhoog in Gelderland.

Eerste kerstdag wordt het 13 graden en tweede kerstdag een graad of 10. Ook is er weinig zon en regent het af en toe. 'Het wordt behoorlijk wisselvallig', benadrukt Bloem.

Luister het weerpraatje van Jordi Bloem terug:

De kans op een witte kerst in Nederland is ook erg klein: statistisch gezien zo'n 7 procent. De laatste keer dat we met z'n allen konden genieten van een winters landschap was in 2010.

