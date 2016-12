Auto over de kop op A1 Voorthuizen; rijbaan weer vrij

VOORTHUIZEN - Op de A1 richting Amersfoort is woensdagochtend tussen Stroe en Voorthuizen een ongeluk gebeurd met drie auto's. Dat meldt de VerkeersInformatieDienst (VID). Een van de wagens sloeg over de kop.

Vanwege het ongeval was de rijbaan enige tijd afgesloten. Automobilisten werden over de vluchtstrook geleid. Ter hoogte van knooppunt Beekbergen was een omleiding ingesteld. Rond 7.20 uur was de weg weer vrij.

Tussen Kootwijk en Voorthuizen stond rond 7.00 uur zo'n 5 kilometer file. De vertraging was ongeveer een half uur, aldus de VID.

De situatie rond 7.00 uur. Bron: TomtomTraffic

Hoe het ongeval kon gebeuren, is niet bekend. Ook is niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen.