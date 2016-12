Slaapkamer volledig in brand bij hoekwoning

Foto: Studio Rheden

VELP - Een brand in een hoekwoning in de Troelstrastraat in Velp heeft dinsdagavond laat forse schade aangericht. Volgens de brandweer stond een slaapkamer volledig in brand.

Volgens de brandweer was er niemand meer in de woning aanwezig. Uit voorzorg was er wel een ambulance opgeroepen. Bij de brand kwam veel rook vrij. Aan het eind van de avond gaf de brandweer het sein brand meester. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

Door: Mediapartner Studio Rheden Correctie melden