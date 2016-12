Posbankmoord: Alex Wiegmink doodgeschoten om zijn auto

RHEDEN - Alex Wiegmink uit Drempt is vermoord vanwege zijn auto. Dat zei zijn broer Peter tijdens de opnames van het programma 'Helden van 2016' op TV Gelderland, dat volgende week wordt uitgezonden. 'Een hele bizarre reden natuurlijk.'

Peter Wiegmink: 'Ik mag het nu eindelijk vertellen van het coldcaseteam. De reden waarom Alex doodgeschoten is, is eigenlijk een hele simpele: ze wilden gewoon zijn auto hebben. Een hele bizarre reden natuurlijk.'

Presentatrice Sonja Booms interviewde Wiegmink toen hij plots zijn onthulling deed, vertelt ze woensdagmorgen op Radio Gelderland:

Alex Wiegmink (44) werd op 20 januari 2003 om het leven gebracht op de Posbank bij Rheden. Zijn lichaam werd later teruggevonden in zijn uitgebrande auto in het Noord-Brabantse Erp.

Twee Brabanders zitten vast

Dertien jaar lang bleef de zaak onopgelost, tot een coldcaseteam van de politie Oost-Nederland de moordzaak opnieuw onderzocht.

In de zaak zitten twee Brabanders vast, een inwoner (43) van Veghel en een man van 55 uit Boekel. De Boekelnaar meldde zich vorige maand bij de politie na een uitzending van Opsporing Verzocht.

