De dagen worden langer en topdrukte bij de wildslagerij. Dit is het nieuws van 21 december

Foto: archief Omroep Gelderland

ARNHEM - Het zijn de donkere dagen voor Kerst. Goed nieuws voor wie een hekel heeft aan die duisternis, vanaf vandaag gaan de dagen weer lengen. Wellicht hebt u niet eens tijd om er over na te denken en bent u druk met de voorbereidingen voor de Kerstdis. Het is in ieder geval topdrukte bij de wildslagerijen. En het Gofferttreintje moet terug naar Nijmegen, vandaag begint een collectie daarvoor. Dat is het nieuws in Gelderland van woensdag 21 december.

Topdrukte Weet u al wat u gaat bereiden met de Kerst? Veel mensen hebben de recepten al klaar liggen en misschien zelfs al getest. Het zijn in ieder geval drukke tijden bij de wildslagerij. Onze verslaggever neemt vandaag een kijkje bij poelier Wolters in Harreveld. Winterzonnewende De midwinterhoornblazers in Ugchelen blazen vandaag en morgen de winterzonnewende om het nieuwe licht aan te kondigen. De zonnewende kondigt aan dat de dagen weer gaan lengen. In verschillende culturen wordt dit volgens Wikipedia gevierd met het midwinterse lichtfeest dat bekend staat als Yule of Joelfeest. Geld voor Gofferttreintje Nijmeegse actievoerders beginnen vandaag in de omgeving van het Goffertpark met een collecte om geld op te halen voor de terugkeer van het Gofferttreintje. De bedoeling is dat er genoeg geld komt, om het Goffertreintje uit Zweden te halen, zodat het treintje als vanouds door het Goffertpark kan rijden. Het spoorlijntje ligt er nog. Zie ook: Petitie voor terugkeer treintje in Goffertpark Nijmegen