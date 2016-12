'Politiebrief' in Tiel is nep, waarschuwt (echte) politie

Foto: politie via Facebook

TIEL - In Tiel gaat een brief rond die vanuit de buurtagent geschreven zou zijn. Maar de politie waarschuwt; 'de brief is nep en staat vol onjuistheden'. Ze doen onderzoek naar de maker van de brief.

In de brief, die het logo van politie Gelderland-Zuid draagt, wordt opgeroepen om klachten over een bepaalde familie te melden bij woningcoöperatie Kleurrijk te melden. De politie heeft de brief online gezet met de vraag aan alle ontvangers om deze op het politiebureau in te leveren. Mensen die weten wie de echte schrijver is van de brief, kunnen hun tips bij de politie melden.