Apeldoorn kijkt kunstje af bij Serious Request Breda

Serious Request Breda. Foto: Omroep Gelderland

APELDOORN - Een bus vol met Apeldoornse politici en ondernemers is woensdag naar Breda om sfeer te proeven bij het Glazen Huis. Apeldoorn organiseert volgend jaar Serious Request. De actie waarbij DJ's van 3FM zich de week voor kerst een week lang zonder eten laten opsluiten voor het goede doel trekt landelijke bekendheid. Apeldoorn wil daar volgend jaar optimaal van profiteren.

De afgelopen maanden heeft een speciaal team onder de noemer Taskforce Events Apeldoorn zich ingezet om grote evenementen naar de stad te halen. Het team heeft zich gevoed met ervaringen van de steden waar Serious Request eerder te gast was. In Breda willen politici en ondernemers samen ervaren welke aantrekkingskracht het Glazen Huis heeft op een stad en hoe Apeldoorn daar maximaal van kan profiteren.

Verslaggever Maaike de Glee ging mee met de Apeldoornse delegatie en peilde met presentator Frank van Dijk de stemming in Breda

Giro d'Italia leverde veel op

Begin mei was Apeldoorn al het toneel van de start van één van de grootste wielerrondes ter wereld; de Giro d'Italia. Nationaal en internationaal heeft Apeldoorn zich die dagen van zijn beste kant laten zien. In financiële zin heeft de 'Grande Partenza' de stad geen windeieren gelegd. De economische spin-off van ruim 2,5 miljoen euro is vele malen hoger dan de investering van 950.000 euro die Apeldoorn deed, zo blijkt uit recent onderzoek.

Apeldoorn werd het afgelopen jaar door ondernemers verkozen tot beste MKB-stad van Nederland en kreeg onlangs nog het predicaat 'excellente evenementenstad'.