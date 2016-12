Ouderen lopen polonaise bij kerstdiner met Willeke Alberti

Foto: Omroep Gelderland

NIJMEGEN - Tijdens de feestdagen in december zijn veel ouderen alleen. Daarom is er dinsdagavond een kerstdiner in het Van der Valk-hotel in Lent om ouderen bijeen te brengen. Bij het optreden van Willeke Alberti lopen de gasten zelfs de polonaise.

Het Nationaal Ouderenfonds is de organisator en wil met het kerstdiner de ouderen een hoogtepuntje bieden in de donkere decembermaand. Een etentje is bovendien een prima gelegenheid om nieuwe mensen te leren kennen en contacten op te doen. De gasten krijgen een driegangenmenu voorgeschoteld. Na de tomatensoep met balletjes is er zalmfilet met crème van doperwten of varkenshaas medallions met spitskool. Als toetje wordt een bombe van aardbeienbavarois geserveerd. 'Heerlijk, en het is hartstikke gezellig', is een van de reacties. Al 55 jaar niet gedanst Hoogtepunt van de avond is het optreden van Willeke Alberti. Haar liedjes worden door velen meegezongen en sommige ouderen dansen zelfs. 'Dat heb ik in geen 55 jaar gedaan', zegt een dame van zeer respectabele leeftijd vrolijk.