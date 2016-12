Nog geen tips over afpersing bij beschieting woonhuis in Huissen

Foto: Archief Dylan Jünemann/Persbureau Heitink

HUISSEN - De politie heeft nog geen tips binnen over de beschieting van een woning aan de Zolder in Huissen in de nacht van 22 op 23 september. De zaak werd dinsdagavond behandeld in het tv-programma Opsporing Verzocht. Daarin werd duidelijk dat de beschieting te maken heeft met afpersing.

De ex-partner van de bewoonster heeft onder meer Whatsappberichten ontvangen waarin een groot geldbedrag wordt geëist. Bij de beschieting belandden twee kogels in ramen. Totaal vijf kogels werden op de woning afgevuurd. Niemand raakte gewond. Volgens politiewoordvoerder Paul Koetsier is de mobiele telefoon waarmee de man wordt afgeperst op 10 oktober gekocht bij de Kijkshop in Almere. Dit gebeurde door twee mannen. Opsporing Verzocht toonde dinsdagavond beelden van het duo. Koetsier: 'Het is niet gezegd dat de kopers van de telefoon de woning in Huissen ook hebben beschoten, maar we komen graag met hen in contact.' Wie informatie heeft kan de opsporingslijn bellen (0800-6070) of contact opnemen via het Whatsappnummer 06-12207006. Wie de politie liever anoniem tipt, kan dat doen via 0800-7000. Zie ook: Beschieting woning in Opsporing Verzocht