Arnhem wil eigen sociaal werkbedrijf na vastlopen onderhandelingen overname Presikhaaf Bedrijven

ARNHEM - Het gemeentebestuur van Arnhem is van plan een eigen sociaal werkbedrijf te beginnen. Zo wil het college de werkgelegenheid van haar eigen inwoners die werken bij sociale werkvoorziening Presikhaaf Bedrijven garanderen. Het gaat om de helft van de ongeveer 3000 medewerkers van Presikhaaf Bedrijven.

Wat het plan betekent voor de circa 1500 medewerkers uit de andere negen Gelderse gemeenten die hun sociale werkvoorziening hebben ondergebracht bij Presikhaaf Bedrijven, is nog onduidelijk.

'We willen langdurig werk bieden'

'Presikhaaf Bedrijven verkeert al langer in zwaar weer. We hebben jarenlang geprobeerd samen met de andere gemeenten in de regio dit tij te keren. We willen de medewerkers langdurig werk bieden', zegt wethouder Ine van Burgsteden van Arnhem.

De afgelopen maanden is er gekeken naar de aanbieding van een private partij (GoedWerkt). Helaas bieden zij onvoldoende zekerheid voor duurzame werkgelegenheid voor onze medewerkers. En dat is nou juist waar het ons om draait. Dus rest ons nog de mogelijkheid zelf te starten met een sociaal werkbedrijf.'

Ze sluit niet uit dat andere gemeenten aansluiten bij dit plan. Daarbij gelden wel bepaalde voorwaarden. 'Net als de gemeente Arnhem zouden de gemeenten in de regio extra geld moeten vrij maken voor deze mensen.' Ook private investeerders kunnen nog meedoen.

Noodoproep FNV

Vakbond FNV had maandag bij de gemeenteraadsvergadering in Arnhem juist een noodoproep gedaan aan de wethouders en colleges van de tien gemeenten om weer verder te onderhandelen over het onderbrengen van de medewerkers van sociale werkvoorziening Presikhaaf bij GoedWerkt. Miekie Awater, bestuurder FNV: zei toen dat duizenden kwetsbare medewerkers een onzekere toekomst tegemoet gaan als de delegatie van de gemeenten de onderhandelingen niet zou hervatten.