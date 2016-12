Camera tegen poep op de stoep

MILLINGEN AAN DE RIJN - Een heterdaadje vastleggen is nog niet gelukt. Maar sinds Wim Rutten uit Millingen aan de Rijn een camera op de gevel van zijn huis heeft geplaatst, treft hij flink minder hondendrollen op de stoep aan.

De meeste hondjes ogen onschuldig natuurlijk. En hun baasjes zijn dat, als je ze mag geloven, vanzelfsprekend ook. En toch gebeurt het elke keer weer. Poep, poep en nog eens poep. Op de stoep. En dan kan Wim Rutten uit Millingen aan de Rijn z'n schep weer uit de schuur halen.

'Hondenweide zal wel te ver zijn'

'Nou voor dat wij die waarschuwing hadden, elke dag', zegt Rutten terwijl hij naar één van de bordjes in de tuin wijst. En daar baalt hij flink van. 'Honderd meter verderop is een hondenweide, waar ze honden uit kunnen laten. Maar ja, dat zal wel te ver zijn denk ik.'

Aanzienlijk minder poep

Voor Wim Rutten was de maat vol. Hij plaatste waarschuwingsbordjes, en een camera. 'En blijkbaar helpt het', constateert Rutten terwijl hij de stoep onder het oog van de camera inspecteert. 'Want het is aanzienlijk minder geworden.'

In ieder geval daar pal voor de deur. Het probleem lijkt zich wat verplaatst te hebben. Hondenbezitters die net langs het huis van Rutten wandelen met hun trouwe viervoeters zijn - gewapend met plastic zakjes en goed fatsoen - duidelijk over de asociale collega-baasjes: 'Hoort ook niet op de stoep, hè. Mensen moeten het opruimen.'