Niet heel cool zo'n vuurwerkbril, maar wel nodig voor je veiligheid

Foto: Archief Omroep Gelderland

NIJMEGEN - Burgemeester Bruls van Nijmegen heeft dinsdag op basisschool De Aldenhove veiligheidsbrillen uitgedeeld aan leerlingen van groep 8. Die krijgen voorlichting over het veilig gebruiken van vuurwerk en bescherming is daar een onderdeel van. In totaal zijn er vierduizend brillen beschikbaar voor basisschoolleerlingen in Nijmegen.

Tijdens de lessen krijgen de leerlingen onder meer de ervaring hoe het is om blind of doof te zijn na gebruik van vuurwerk. Ook krijgen ze met bokshandschoenen aan door hoe moeilijk het is om te leven zonder vingers. Verkeerd gebruik van vuurwerk kan er voor zorgen dat je (delen van) vingers verliest. 'Liever helemaal geen vuurwerk' Bruls, die van zichzelf al een bril draagt, is geen fan van vuurwerk: 'Het beste is om helemaal geen vuurwerk af te steken. Zelf heb ik alleen wat sterretjes afgestoken. Maar als je vuurwerk afsteekt, doe het dan veilig.' Hij refereert aan de vele ongelukken rondom de jaarwisseling, met vreselijke gevolgen: 'Daarom is voorlichting een goed idee. We willen dat voorkomen.' Leerlingen blij Ook de leerlingen zijn blij met de bril. Ze zijn zich bewust van de gevaren van het vuurwerk. 'Misschien niet heel cool deze bril, maar het is voor je eigen veiligheid', zegt een van hen. Maar afsteken, dat blijven ze doen.