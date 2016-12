Verkeerschaos en grote vertragingen door ongelukken op A50, A15 en A12

EWIJK - Op verschillende snelwegen in Gelderland was dinsdagmiddag en in het begin van de avond veel vertraging door ongelukken. Op de A50 stond tussen Heteren en knooppunt Valburg om 19.30 uur nog een kleine file.

De vertraging op de A50 was rond 17.45 uur volgens de VerkeersInformatieDienst opgelopen tot 17 kilometer. Een rijstrook zat dicht door een kapotte vrachtwagen. Automobilisten kregen het advies van de ANWB om te rijden via de A12, N325, A325.

Op de A15 was het richting Nijmegen filerijden door een ongeval bij Wadenoijen, in de buurt van Tiel; de weg was na 17.30 uur weer vrij.

Op de A12 was het mis bij knooppunt Maanderbroek richting Utrecht. Een ambulance ging op het ongeluk dat daar gebeurd was af, maar over gewonden is niets bekend.