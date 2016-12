Ronald en Theo rijden in rouwwagens: 'Je komt niet even een dode ophalen'

MALDEN - Ronald Gits (63) uit Grave en Theo Hendriks Franssen (58) uit Malden zijn in Nijmegen en omgeving chauffeurs van rouwwagens. Ze spraken woensdag over hun vak in het lunchprogramma van Rob Kleijs. 'Veel mensen kunnen dit werk doen, maar niet iedereen is ervoor geschikt.'

Het is een dankbaar beroep, zegt Gits. 'Het zien van een rouwwagen is voor mensen vaak confronterend. Ze schrikken en je ziet ze de andere kant op kijken of een stapje terugdoen. Ik realiseer me elke keer weer welk bijzonder beroep we hebben.'

Hendriks Franssen werd rouwwagenchauffeur nadat hij op zijn 33ste in de WAO belandde. 'Thuis zitten zag ik niet zitten.' Theo begeleidt ook nabestaanden. 'Ik doe voor mensen aangifte op het gemeentehuis. Verzorg de bloemen.'

'Je komt wel eens bekenden tegen'

Overledenen liggen lang niet altijd vredig in hun eigen bed, niet meer wakker geworden na het naar bed gaan. Hendriks Franssen en Gits moeten ook opdraven na ongelukken en suïcides. 'Je komt wel eens dode bekenden tegen, zegt Maldenaar Hendriks Franssen. 'In het begin schrik je heel erg. Maar dan moet de knop om. Je leert dat.'

Toch raakt het werk je wel. Gits en Hendriks Franssen hadden 28 november dienst na het spoorongeluk in Nijmegen waarbij een moeder en dochter uit Breedeweg omkwamen. Beiden waren uit het leven gestapt en hadden vijf van hun honden meegenomen in de dood.

'Emoties na zelfdoding zijn anders'

Gits daarover: 'Door de gebeurtenis met deze twee vrouwen kreeg ik de afgelopen weken vaak de vraag: wat voelde je daarbij? Bij zelfdoding heb ik een andere emotie dan bij iemand die op een natuurlijke manier is overleden. Wat waren de omstandigheden? Je denkt aan de nabestaanden. Maar ik heb er geen verdriet van. Anders zou ik niet geschikt zijn voor dit werk.'

Hendriks Franssen: 'Je praat na met collega's. Terug op kantoor, en je hebt de auto teruggezet in de garage, dan is het werk gedaan en heb je met je collega naast je in de wagen al gepraat. Ik neem het werk niet mee naar huis, anders houd ik dit niet vol.'

Agressie in verkeer neemt toe

Dan agressie in het verkeer, beiden maken het vaker mee dan vroeger zeggen ze. 'Mensen hebben haast', zegt Gits, 'en je krijgt wel eens de middelvinger. Maar we komen ook waardering en respect tegen onderweg. Mensen die de pet afnemen wanneer we passeren.' Volgens Hendriks Franssen is tegen agressie in het verkeer weinig te doen. 'Ik vreet mezelf wel een beetje op, maar je moet rustig blijven achter het stuur. En dat is best moeilijk.'

Tot slot: hoe kijken beide rouwwagenchauffeurs zelf tegen de dood aan? Gits: 'Ik heb afgelopen jaar mijn ouders begraven. Daar heb je een ander gevoel bij, maar dat ik in de rouwbranche zit, dat helpt wel.'

'Veel mensen kunnen dit werk doen, maar niet iedereen is ervoor geschikt', zegt Hendriks Franssen. Gits besluit: 'Je komt bij de mensen thuis en die zijn in rouw. Je komt niet even iemand ophalen die overleden is.'

