Rijdt de chauffeurloze WEpod straks nog?

WAGENINGEN - Het zijn spannende dagen voor de ontwikkelaars van de WEpod, het passagiersbusje dat zonder bestuurder op dinsdagen over de campus van de Wageningen Universiteit rijdt. Brussel moet één dezer dagen beslissen over een grote subsidie aanvraag voor het project. Die subsidie is nodig om de hightech busjes zonder bestuurder de komende jaren in Gelderland verder te laten rijden en verder te ontwikkelen.

Eén ding is zeker; de WEpod is een eyecatcher. Als hij over de weg rijdt, wordt het zespersoons busje van alle kanten op de foto gezet. Thijs Ruigrok is al die belangstelling voor het hightech busje wel gewend. De student gaat voor de veiligheid mee als de WePod met passagiers de weg opgaat.

'Ik doe niks'

Maar Thijs doet niets tijdens de rit. Echt helemaal niets. De Wepod rijdt, stuurt en remt helemaal zelf. Om het te bewijzen laat Thijs de stuurjoystick zien. 'Kijk ik doe er niks mee, ik heb alleen mijn hand op de rode knop om te kunnen stoppen in geval van nood. Dus zelf rijden doe ik niet.'

De WEpod is een echt Gelders project. Goed voor het onderwijs ook: maar liefst 100 studenten van Gelderse scholen en universiteiten werken mee. Voortzetting van het 4 miljoen kostende project is een grote wens van de provincie Gelderland, die het project ook trekt. Vooral ook omdat robotisering volgens de provincie de toekomst heeft.

'Positieve ontwikkeling'

'Op het platteland, omdat daar de bus langzaam verdwijnt, zou zo'n systeem het over kunnen nemen. Dan kunnen mensen van deur tot deur rijden. Dus dat is, volgens mij een heel positieve ontwikkeling.' zegt Marieke Kassenberg, projectleider namens de provincie. 'Maar ook in grote steden kun je het als aanvullend op het openbaar vervoer zien, zodat mensen wellicht hun auto de deur uit kunnen doen.'

Anderhalf jaar is eraan gewerkt om de WEpod te laten rijden, maar of hij straks nog in Gelderland rijdt is dus afhankelijk van Brusselse subsidiepotjes.