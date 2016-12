Ruim 7500 nieuwe huizen in de Stedendriehoek

Foto: ANP

APELDOORN - In het Gelderse deel van de Stedendriehoek worden in de komende zeven jaar 7640 huizen gebouwd. Dat hebben de gemeenten in de regio met elkaar afgesproken.

De woningbouw wordt als volgt verdeeld: Apeldoorn 3500 woningen

Brummen 560

Epe 820

Lochem 860

Voorst 800

Zutphen 1100 huizen. De gemeenten hebben als basis voor de afspraken een bevolkingsprognose uit 2015 gebruikt. Die helpt hen te bepalen aan welke typen en in welke aantallen er tot 2024 behoefte is.