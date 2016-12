Vogelgriep in uw buurt? Check het op deze kaart

Het bedrijf in Boven-Leeuwen waar een uitbraak is.Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - De schrik zit er flink in bij de kippenboeren, met name bij de pluimveehouders in de Gelderse Vallei. In het gebied rond Barneveld zitten zeer veel kippenbedrijven. In 2003 werd dit gebied fors getroffen door vogelgriep. Miljoenen dieren werden afgemaakt, meer dan 1300 bedrijven werden getroffen. 'We zitten tussen twee vuren in', zegt Bertus van de Heg, pluimveehouder in Lunteren en actief voor de belangenorganisatie LTO Gelderse Vallei.

Bertus van de Heg verlaat zijn kippenbedrijf zo min mogelijk. 'De auto staat nu voor aan het erf, achter een lint. De banden worden voor en na ieder ritje ontsmet.' De pluimveehouder heeft extra ontsmettingsmatten op zijn erf neergelegd, om het gevreesde vogelgriepvirus maar buiten de deur te houden. 'Iedere ochtend als ik in de stal kom, hou ik er rekening mee dat er dode vogels kunnen liggen. In 2003 heb ik dat meegemaakt, tijdens de grote uitbraak. We wisten al dat we preventief geruimd zouden worden, toen ik zieke en dode dieren aantrof bij het ventilatieventiel.' Die verfoeide ganzen Nu er in Boven-Leeuwen bij een vermeerderingsbedrijf een uitbraak is van vogelgriep, is de angst voor een herhaling van 2003 gestegen. 'Natuurlijk, Boven-Leeuwen ligt in een waterrijk gebied met veel ganzen die het virus bij zich kunnen dragen. Maar als het virus al via de ventilatie binnen kan komen... In 2003 hebben we dat ook gezien dat het virus via de lucht wordt verspreid.' Van de Heg kan de ganzen wel verfoeien als hij ze al gakkend over hoort overtrekken. 'Als het vriest trekken ze weg, maar als het weer wat warmer wordt komen ze terug.' Kaart met vogelgriepgevallen De afdeling Bioveterinary Reserach van de Wageningen Universiteit (WUR) deelt dinsdag onderstaande kaart met vogelgriepuitbraken tot nu toe. De rode pijltjes staan op de plekken waar dode, besmette wilde watervogels zijn gevonden. De paarse pijltjes zijn de commerciële bedrijven waar vogelgriep is uitgebroken: 3 bedrijven in Biddinghuizen (Flevoland)

Abbega (Friesland)

Kamperveen (Overijssel)

Hiaure (Friesland)

Boven-Leeuwen (Gelderland)