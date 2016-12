NEC-directeur Van Ingen heeft aankoop De Goffert als volgend doel

NIJMEGEN - NEC heeft met het bereiken van categorie 2 een doelstelling gehaald die Bart van Ingen had gesteld. Maar de algemeen directeur wil meer.

"De doelstellingen zijn handhaving, terug naar categorie 2 en de terugkoop van het stadion."

Het verlost zijn van categorie 1 van de KNVB wil niet zeggen dat NEC nu opeens met geld gaat smijten. "Nee, dat is zeker niet aan de orde. We hebben er niet voor niks twee jaar over gedaan om terug te komen in categorie 2. En het is vooral belangrijk om er nu in te blijven. Terugkeer naar categorie 1 zou desastreus zijn. Grip op onze exploitatie houden is heel belangrijk."

De transferinkomsten staan los van deze indeling. "De exploitatie is wat anders dan ons netto resultaat. We hebben een hele goede zomer gehad met transfers, maar die hadden we ook nodig. We hadden namelijk best wel wat schuld opgebouwd om kampioen te worden van de Jupiler League. Dat is nu bijna allemaal afbetaald. Daarom hebben we ook een verbeterde financiële positie. Nu is het zaak om dat op orde te houden en transfers te blijven doen. Dan kunnen we geleidelijk helemaal op eigen benen staan."

Maar met de aankoop van stadion De Goffert kan de club pas echte stappen maken. "Ja, maar dan zeggen mensen dat De Goffert nu ook niet vol zit. Maar we moeten ons bewust zijn van wat er om ons heen gebeurt. Go Ahead krijgt een nieuw stadion en Heracles heeft al een nieuw stadion."