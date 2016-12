Twijfels over kunstgrasvelden ook na positief advies RIVM

Kunstgras met rubbergranulaat (Foto: ANP)

ARNHEM - Voetballen op velden met rubberkorrels is niet gevaarlijk, zegt het RIVM na onderzoek. Dat betekent niet dat alle kunstgrasvelden in Gelderland weer in gebruik worden genomen. Verschillende voetbalclubs twijfelen.

De Zevenaarse clubs OBW en DCS gaan eerst in gesprek met de gemeente. 'En vanavond hebben we bestuursvergadering´, meldt OBW-voorzitter Nico Ruikes. 'Ik wil geen overhaaste beslissing nemen.' 'Rust om besluit te nemen' Het Arnhemse SML laat geen keepers meer trainen op de bewuste velden. Ook die club heeft vanavond een bestuursvergadering. 'Het is nu winterstop, dat geeft rust om een besluit te kunnen nemen', legt bestuurslid Simon van den Bergh uit. Vitesse en Ede volgen RIVM Vitesse gaat het tweede kunstgrasveld op Papendal weer in gebruik nemen. 'Na de winterstop. Daarmee volgen we het oordeel van het RIVM', aldus persvoorlichter Wiebe Nelissen. Ook de gemeente Ede vindt dat er gewoon weer gevoetbald kan worden op de kunstgrasvelden. 'Na de winterstop kan de competitie op een goede manier worden vervolgd', laat wethouder Johan Weijland weten. Zie ook: Kunstgrasvelden zijn veilig, zegt het RIVM

