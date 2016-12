'Schandalig dat energiebedrijven mijn uitvinding stelen'

ARNHEM - Henk Hulshof imponeerde in 2005 met zijn eigen uitvinding, de intelligente kamerthermostaat. Hij haalde er zelfs de halve finale van het programma Het Beste Idee van Nederland mee. Bij Omroep Gelderland vertelde hij trots over zijn eigen uitvinding.

Maar nu, elf jaar later, heeft hij de Rijdende Rechter ingeschakeld en overweegt hij juridische stappen. Want energieleveranciers brengen volgens Hulshof zijn uitvinding op de markt. 'Dat vind ik schandalig. Dat multinationals een idee van iemand stelen. Het is gewoon een keiharde kopie.'

Volgens Hulshof heeft hij het intellectueel eigendom van het concept. 'Het is hetzelfde als een boek. Dan moet je ook eerst iemand benaderen als je de informatie zo over wil nemen.'

Of hij ook daadwerkelijk naar de rechter stapt is nog niet duidelijk. De Rijdende Rechter zal hem daarover adviseren, daarna neemt Hulshof een besluit.