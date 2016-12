Politie Winterswijk vindt flinke partij zwaar vuurwerk

Foto: Politie Winterswijk

AALTEN - De politie is de laatste dagen volop bezig met het opspeuren van illegaal vuurwerk. Afgelopen weekend was het raak in een hal in Aalten. Er werd ongeveer zeventig kilo aan zwaar vuurwerk aangetroffen.

De eigenaar is een Winterswijker. Hij is aangehouden geweest en er is een proces verbaal tegen hem opgemaakt, zo meldt de politie Winterswijk. In hun gemeente is het de laatste tijd wel vaker raak geweest. Zo werden er al eens zelfgemaakte bommen gevonden in een schuurtje in Winterswijk, terwijl er eerder al honderd kilo vuurwerk werd aangetroffen in een Winterswijkse woning. Zie ook Man verbergt zelfgemaakte bommen in schuurtje

100 kilo vuurwerk gevonden in Winterswijkse woning

Door: Mediapartner Gelre FM Correctie melden