Vertrek van verbannen Sam Lundholm bij NEC lijkt wenselijk

NIJMEGEN - Een vertrek in de winterstop van Sam Lundholm bij NEC ligt voor de hand.

De Zweedse vleugelspits kreeg in het begin van dit seizoen nog regelmatig speeltijd als invaller, maar twee maanden geleden werd hij door trainer Peter Hyballa verbannen naar Jong NEC. "Hij zit op een zijspoor, dat is duidelijk", verklaart technisch manager Edwin de Kruijff. "Dat is niet goed voor hem en voor de club. Dus het is wenselijk om te kijken of hij ergens anders heen kan. Maar we moeten nog met hem en zijn zaakwaarnemer in gesprek."

NEC kan door het vertrek van spelers ruimte creëren om in de winterstop nieuwe aanwinsten binnen te halen. Ook Quincy Owusu-Abeyie staat mogelijk op de nominatie om te vertrekken. Hij werd uit de selectie gezet na enkele conflicten. De Kruijff laat weten dat er nog een gesprek volgt met de ervaren aanvaller, die een prestatiecontract heeft bij NEC.

