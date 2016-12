Kleding in brand in ondergrondse container, Avri-medewerker voorkomt grotere schade

HEDEL - Vanochtend schrok een chauffeur van een Avri-vrachtauto, die een ondergrondse kledingcontainer aan de Voorstraat in Hedel wilde gaan legen in zijn voertuig, zich rot. Hij zag maar net op tijd dat de kleding namelijk in brand stond.

De man gooide daarom snel de inhoud van de container op de grond en belde alarmnummer 112. In de container werd een jerrycan met benzine gevonden. De brandweer van Maasdriel had het brandje snel onder controle, maar het is ook aan de vrachtauto-chauffeur te danken dat er niet meer schade is.

De politie wil weten of er mensen zijn die iets weten of gezien hebben. Ze worden gevraagd contact op te nemen via 0900-8844.