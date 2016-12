Auto rijdt over voet meisje (5), omstanders tillen auto op

EPE - In Epe is afgelopen weekend een vijfjarig meisje aangereden. De auto reed bij de parkeerplaats van de Gamma over de voet van het kind. Omstanders hebben de auto opgetild, zodat het meisje haar voet onder de auto weg kon halen.

In de commotie die ontstond zijn er geen gegevens genoteerd van de bestuurder. De bestuurder reed in een grijze Volkswagen Golf. De politie zoekt nu naar getuigen, zodat de zaak netjes kan worden afgehandeld.