De Kruijff gaat geen geld uitgeven dat er niet is bij NEC

NIJMEGEN - NEC gaat nu het niet langer onder curatele staat van de KNVB niet meteen fors investeren.

Dat zegt technisch manager Edwin de Kruijff. "Er verandert op zich niet veel nu we in categorie 2 zijn ingedeeld. Dat is goed gedaan van de mensen hier, maar nu moeten we zorgen dat we daar ook in blijven. En geld dat er niet is, gaan we ook niet uitgeven."

Dat wil niet zeggen dat er niets gaat gebeuren in de komende transferwindow. "We hebben wel wat budget om versterking te halen. En we kunnen ook herinversteren als er spelers weggaan. We proberen zo creatief mogelijk te zijn."