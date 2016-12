Leerlingen Guido Arnhem blijven in Berlijn; schoolreizen geannuleerd

ARNHEM - De leerlingen van de christelijke scholengemeenschap Guido in Arnhem blijven gewoon in Berlijn. Andere scholen hebben hun kerstreizen afgelast.

De leerlingen van Guido zijn op werkweek in Berlijn, sommigen waren gisteren in de buurt van de aanslag bij de kerstmarkt, waar twaalf doden en 48 gewonden vielen doordat een truck op bezoekers inreed.

Op de Facebookpagina van de school wordt bericht over de veiligheid van de leerlingen: 'Vanavond werden wij opgeschrikt door het bericht over terreur in Berlijn. Er is inmiddels contact geweest met de begeleiders van de excursie daar. Iedereen is veilig in het hostel. De aanslag heeft plaatsgevonden op 5 km van het hostel, een eind uit de buurt van onze leerlingen, onze kinderen. We zijn God dankbaar dat iedereen veilig is.'

Donderdag terug

De leerlingen komen zoals gepland aanstaande donderdag terug naar Arnhem.

Inmiddels hebben twee scholen hun reizen naar Duitsland geannuleerd. Het Canisius College in Nijmegen meldt op haar website dat de kerstreizen op dinsdag en donderdag naar het Duitse Essen niet doorgaan. 'De aanslag overschaduwt te veel het ongedwongen plezier en zorgt mogelijk voor grote druk op de leerlingen en begeleiders', zo staat in een brief aan de ouders.

Niet naar kerstmarkt Oberhausen

Ook de 225 leerlingen van De Noordgouw in Heerde gaan donderdag niet op excursie naar de kerstmarkt in Oberhausen, zo meldt de Stentor. 'We kunnen de veiligheid van onze leerlingen niet garanderen. Zo simpel is het. Dus we hebben ook niet lang hoeven nadenken of we wel of niet zouden gaan', zegt woordvoerster Ludwina Nijhof.

De kinderen van de Noordgouw hebben nu donderdag gewoon les. De school denkt na over een alternatieve reis in 2017.