Supportersvereniging NEC complimenteert de clubleiding

NIJMEGEN - NEC krijgt van alle kanten complimenten voor het bereiken van categorie 2.

Er is veel opluchting binnen en rondom de Nijmeegse club, die twee jaar onder toezicht van voetbalbond KNVB stond. De supportersvereniging spreekt waardering uit voor de clubleiding van NEC.

"De huidige beleidsmakers hebben ervoor gezorgd dat jaarlijkse miljoenentekorten nagenoeg zijn teruggedrongen. Met een drastische bezuiniging op met name het voetbalbudget staat er een eredivisiewaardige organisatie op poten. We kijken positief naar de toekomst van de club. Als vereniging zijn we kritisch als het moet, maar ook positief als hier aanleiding voor is. Met name Bart van Ingen, Ton van Gaalen en de investeerders verdienen waardering voor hun rol in de terugkeer in Categorie 2."

Ook Futuralis, het externe adviesbureau waarmee de samenwerking enkele maanden geleden werd beëindigd, is complimenteus voor de Nijmeegse club. "Futuralis feliciteert NEC met de terugkeer in categorie 2. Eén team, één doel."

