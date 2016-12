School voor toekomstige Fransen, Sienekes en Django's

Frans Duijts, foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Wie in de voetsporen van Sieneke, Frans Duijts of Django Wagner wil treden kan daarvoor vanaf volgend jaar naar een speciale opleiding. Het ROC Rijn IJssel in Arnhem begint een School van het Nederlandse Lied.

De aspirant-zangers beginnen in augustus in Arnhem aan hun driejarige opleiding. De studenten krijgen niet alleen zangles, maar ook les in voordracht, tekstbeleving, ondernemen en werken op het podium. De opleiding komt waarschijnlijk op de locatie aan het Kazerneplein van het ROC Rijn IJssel.